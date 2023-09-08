Misafirliğe gittiği evde 7 yaşındaki oğlunu öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Mersin'de misafirliğe gittiği evde 7 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Mustafa Topkaya, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre; 43 yaşındaki Mustafa Topkaya, 7 yaşındaki oğlu Mehmet Topkaya'yı da yanına alarak Mut ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde ikamet eden bir yakınına misafirliğe gitti. Mustafa Topkaya, henüz bilinmeyen nedenle, misafirliğe gittiği evde bıçakla oğluna saldırdı.

7 yaşındaki Mehmet Topkaya'yı öldüren Mustafa Topkaya, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Topkay'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Mustafa Topkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Mustafa Topkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.