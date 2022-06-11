Minibüsle Migros'a daldı: Yaralılar var

Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu caddesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen sürücü 16 V 8924 plakalı minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istasyonun marketine daldı. Markete alışveriş için giren iki müşteri yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan istasyon personeli, yaralılara müdahale etti. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 müşteriyi ve minibüs şoförünü ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. (İHA)