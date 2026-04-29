Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini açıkladı: 'Gösterdiği olgunluğa minnettarım'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasına “kripto kılıç artığı” ifadesiyle dahil olmuş, bu sözler büyük tepki çekmişti.

Bu tepkilerin ardından Cumhuriyet'teki yazılarına ara verdiğini duyuran Kırıkkanat, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini duyurdu.

Kırkkanat yaptığı paylaşımda, "Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım. Saygılarımla" dedi.