Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu hakkında çok can alıcı, yakıcı bir dosya var

Nokta TV'den Devrim Hacısalihoğlu'nun programına konuk olan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

"Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli" diyen Kırıkkanat, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana" ifadesini kullandı.

Dosyanın içeriğini söyleyemeyeceğini dile getiren Kırıkkanat, "Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum" diye konuştu.