Mimarlar Odası'nın bir yöneticisi daha kamudan ihraç edildi: 'Boyun eğmeyeceğiz'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin sürdürdüğü kent mücadelesine yönelik baskılara bir yenisi daha eklendi. Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, emekliliğine 35 gün kala devlet memurluğundan savunması alınmadan ihraç edildi.

Daha önce de Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Başkan Yardımcısı Ali Atakan kamudaki görevlerinden ihraç edilmişti.

Karara tepki gösteren mimarlar "Bizi açlıkla ve baskıyla ıslah edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Boyun eğmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'Hukuksuz yapıyı teşhir ettiğimiz için hedef alındık'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında “Milli Eğitim Bakanlığı’nda mimar kadrosunda çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, emekliliğine 35 gün kala devlet memurluğundan, raporlu iken, savunması dahi alınmadan hukuksuzca ihraç edildi." denildi.

Açıklamada "Bu karar iktidarının hukuksuzluğunu savunamaz hale getirdiğimiz ve uluslararası ortamlarda AİHM’de yargılattığımız Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray mücadelesinin sonucudur. Hukuksuz yapıyı teşhir ettiğimiz için hedef alındık. Sermayenin yüksek yoğunluklu yapılaşmalarına ve rant düzenine karşı, kamu kaynaklarını koruduğumuz için hedef alındık. Hukuksuzluk yanlarına kâr kalmayacak. Biz Kurtuluş savaşında aç kaldığında çarıklarını yiyen askerlerin torunlarıyız. Bizi açlıkla ve baskıyla ıslah edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Toplumsal muhalefeti anayasal haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Boyun eğmeyeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Toplantıya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Bülent Batuman, Mimarlar Odası Ankara Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, devlet memurluğundan ihraç edilen Muteber Osmanpaşaoğlu’nun kızı Duygu Aslan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Köklü, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Emekliliğine 35 gün kala savunması alınmadan hukuksuzca ihraç edildi

Toplantıda konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi.

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kurulduğu günden bu yana kent mücadelesinde kararlı bir duruş içinde, özellikle AKP iktidarının uyguladığı sermaye odaklı politikalara ve Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesine karşı mücadeleye yürütmeye devam ediyor. Özellikle AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesi iktidarının hukuksuzluğunu savunamaz hale getirdiğimiz, uluslararası ortamlarda AİHM’de yargılattığımız ve savunma verdiğimiz bir mücadele alanıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ve şube yöneticilerine ilişkin ciddi bir baskı süreci için iktidar düğmeye basmıştır. Buna yetkilerin sınırlandırılması ve verilen mücadelede öne çıkmış yönetim kurulunu ve ekibini cezalandırma yaklaşım içinde olmasından görüyoruz. İktidar, bu amaçla daha önce İller Bankası’nda çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan yardımcısı Ali Atakan’ı devlet memurluğundan ihraç etti. İhraç sürecinin üstünden 1 yıl 9 ay zaman geçti, hala mahkeme sonuçlanmadı. Hemen arkasından ben devlet memurluğundan ihraç edildim. TOGO ikiz kulelerindeki haksız ve hukuksuz bir kazanç olan imar planlarının iptali için dava açmıştık. Sinan Aygün’ün şikayetiyle İçişleri Bakanlığı kararıyla hukuksuz bir şekilde Çankaya Belediyesi’nin disiplin amirliği yetkisini de aşarak, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla devlet memurluğundan ihraç edildim. Benim ihracım da dün itibariyle birinci yılını doldurdu. Üstelik hakkımda kesin bir Danıştay kararı varken, dava istinafta devam ediyor. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı’nda mimar kadrosunda çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, emekliliğine 35 gün kala devlet memurluğundan, savunması dahi alınmadan hukuksuzca ihraç edildi.”

'Toplumsal muhalefeti anayasal haklarını kullanmaya davet ediyoruz'

Candan, toplumsal muhalefete çağrıda bulunarak. “Bir örgütün 3 yöneticisi hukuksuz bir şekilde devlet memurluğundan ihraç ediliyor ve basın ödülü verdiği için kamu haklarından mahrum edilmek isteniyor. Bu gelmekte olanın göstergesidir. İki kadın yöneticinin işten atılması, 4 kadın yöneticiye kamudan men cezaları verilmeye çalışılması kadınlara karşı duyulan öfkenin yansımasıdır. Bizden korkuyorlar. Biz anayasaya ve ettiği yemine bağlı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, anayasanın ve yönetmeliklerimizin bize verdiği yetkiyle ve kanunla mücadeleye devam etmeye kararlıyız. Onlar hukuksuz bir şekilde yazılı kararlara bile uymamaya devam edecek. Toplumsal muhalefeti anayasal haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Dayanışmayla çoğalacağız ve baskıcı iktidarların karşısında boyun eğmeyeceğiz. Bizi işten atarak ıslah edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz Kurtuluş savaşında aç kaldığında çarıklarını yiyen askerlerin torunlarıyız. Bizi açlıkla baskıyla ıslah edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu hukuksuzluklar yanlarına kar kalmayacak, hukuksal mücadelemize devam edeceğiz.”

'Bu ihraç kararını kabul etmiyoruz'

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Muteber Osmanpaşaoğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’nda 43 yıllık meslek yaşantısı var, Ankara’nın Başkent olduğu 13 Ekim doğumlu ve 35 gün sonra yaş haddinden emekli olacaktı. Fakat dün yapılan Yüksek Disiplin Kurulu’nda devlet memurluğundan ihracına karar verildi. Muteber Hanım, yargı süreçleri devam ederken, yargı kararları kesinleşmemişken gazetecilere her yıl verdiğimiz basın ödülü nedeniyle devlet memurluğundan ihraç edildi. Haksız, hukuksuz olan ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği, bu ihraç kararını kabul etmiyoruz. Savunma hakkının elinden alındığı bir süreçte Muteber Hanım raporluyken ihraç edildi. Bir devlet memuru raporluyken kendisini savunamaz. Savunma hakkı elinden alındı, avukatlarıyla bağlantı kurulması gerekirken, avukatlarıyla da bağlantı kurulmadan, savunma hakkı da elinden alındı Bunu kabul etmiyoruz, yargıya taşıyacağız. Kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Bu iktidar adı gibi saygın ve kamuyu savunan muteber memurlar istemiyor.”

'Biz görevimizi yapıyoruz, toplumsal muhalefetin düşük profilli mücadelesi bizi çok öne çıkartıyor'

Candan basına yönelik baskılara değinerek, “Mücadelemizi haberleştiren gazetecilere her yıl Koruma Alanında Emre Madran basın ödülü veriyoruz. Hem gazeteciler suçlanıyor hem de gazetecilerle dayanışma içinde olanlara baskı var. AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesi nedeniyle hala uluslararası ortamda kendisini savunamayan hukuksuz yapıyı teşhir ettiğimiz için hedef alındık. Sermayenin yüksek yoğunluk yapılaşmalarına ve rant düzenine karşı kamu kaynaklarını koruduğumuz için hedef alındık. Yöneticilerimizin büyük bir kısmı devlet geleneğinden geliyor, kamu kararını ve kamu kavramını biliyoruz. Yöneticilerimizin çoğu devlet memurudur. Bizde kamu malını koruma yaklaşımı var. Başkentin mimarlar odası kamucu bir bakış açısıyla mücadele ediyor. Kamu yararını koruduğumuz için hedef alındık. Bizim ekstra bir şey yapmamıza gerek yok, bir ses çıkarıyorsanız hedef haline geliyorsunuz, çok öne çıkmış değiliz. Toplumsal muhalefetin düşük profilli mücadelesi bizi çok öne çıkartıyor. Biz sadece görevimizi yapıyoruz oturduğumuz koltuğun hakkını veriyoruz” diye konuştu.

Candan, seçim sürecini hatırlatarak, “Biz tüm toplum olarak yenildik, biz yenilgilerle yenmeyi öğrenen kuşakların temsilcileriyiz, siyaset de bunu düstur etmeli. Toplumsal bütünlüğün de siyasetin de kendisine gelmesi gerekiyor. Sayıların azlığına ve kişilerin azlığına dem vuruluyor. İdeallerin sayıyla alakası yoktur bazen tek başına bir insan çoğunluktur” dedi.

'Yetkililer suç işlemiştir, bu uygulama Nazi Almanyası benzeri bir uygulamadır'

Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Muteber Osmanpaşaoğlu’nun avukatı Turgut Kazan telefonla bağlanarak süreç hakkında hukuki bilgi verdi.

Kazan şunları söyledi:

“Türkiye’nin bir hukuk devletinin çoktan çıktığını bilirken, bu uygulamayla görüyoruz ki artık Türkiye’de doğrudan iktidar tarafından yapılan yasalara bir uyulmadığı göstermektedir. Tam bir orman kanunları ortamında yaşıyoruz. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 129. Maddesi’ne göre savunması alınmalıdır. Bu kapsamda 23 Ağustos’ta başvuru da bulunduk, hem sözlü açıklama imkanı ve avukat aracılığıyla savunma yapılması gerektiğini yasal dayanağını göstererek başvurduk. Hiç umursamadılar ve ihraç kararı verdiler. Bu Nazi Almanyası’ndaki uygulamaya benzerdir. Yetkililer suç işlemiştir. Apaçık kanunsuzluk yapılmasını seyretmeyeceğiz. Biz yine de yasal yolları izlemeye devam edeceğiz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur."

'Arkamızda tarih ve mimarlar odası örgütlülüğü var'

Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Bülent Batuman ise şöyle konuştu:

“Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu bu süreçte mevcut iktidarın demokrasiye ve adalete dair eğilimleri bildiğimiz şeyler. Bu nedenle yaşananlar şaşırtıcı değil. Sadece hukuksuz değil yazılı kanunlara bile riayet etmeyen uygulamalar yapılıyor. Bu bir mücadele süreci, her şeye rağmen hukuku ve demokrasiyi savunmaya çalışan, elinden geldiğince kamu yararını savunan insanlar ve yapılar ve bunun karşısında otoriterliğini giderek artıran bir iktidar var. Bu mücadele sürüyor ve sürecek. Bu iktidarın çarpıcı niteliklerinden birisi de kindarlığıdır. Özellikle bu örnekte de gördüğümüz gibi Muteber Osmanpaşoğlu’nun emekliliğine bu kadar az zaman varken hırsla hınçla ve hızla onu memuriyetten atma çabası gösterenler, bunu bu kindarlık yüzünden yapıyor. Bu mücadelemizi zorlaştırıyor olabilir ama bizim de arkamızda tarih ve mimarlar odası örgütlülüğü var. Mimarlar Odası, geçmişten bu yana bilim tekniğin ve kamu yararının ve meslek etiğinin gereği neyse onu yapmıştır. Biz de bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz."

Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Köklü ise, “Muteber Hanım aynı zamanda Eğitim Sen üyesidir. Hukuksuzluğu görüyorsunuz, biz de üyemizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu, şehirlerimizin ve yaşam alanlarınızın ranta açılmasına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin karşı duruşunun sonucudur. Baskıların artacağını hepimiz biliyoruz bunlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

'Bu bir itibarsızlaştırma politikasıdır, tek adamın sunduğu bir diktadır'

Yakını rahatsızlık geçirdiği için toplantıya katılamayan devlet memurluğundan ihraç edilen Muteber Osmanpaşaoğlu’nun kızı Duygu Aslan ise şunları söyledi:

“Annem kendimi bildim bileli devlette çalışan toplumcu bir mimardır. 43, yıldır devlet memurluğu yapıyor, 6 yıldır da Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayman Üyesidir. Annem 65 yaşındaki emekliliğine 35 gün kala ihraç ediyorlar. Bence bu bir itibarsızlaştırma politikasıdır, tek adamın sunduğu bir diktadır. Ben bu kararı tanımıyorum annemle hep gurur duydum, şimdi daha çok gurur duyuyorum.”

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Ali Atakan’la başlayan süreçte kurumların da nasıl farklı davrandığını gözlemiş olduk. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın personeline karşı en hoyratça davranan ve süreci hızla bitirmeye çalışan kurum olduğunu görüyoruz. Karma eğitimin dahi tartışmaya açıldığı bugünlerde kurumun bu tavrı önemli göstergelerden biri. Milli Eğitim Bakanlığı’nda toplumcu karakterini korumaya çalışan, devlete hizmet etmeyi sürdüren, bu kültürü yaşatmaya çalışan personele de bir nevi gözdağı vermeye çalıştıklarını ve gericiliğin yükseltildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizlerin de bulunduğumuz her alanda mücadeleyi sürdürmemiz ve dayanışmayı yükseltmemiz gerekiyor.”

'Mücadele edenden korkuyorlar'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan da, “Siyasal iktidarın seçimlerden sonra güç kazanmasıyla gittikçe mücadele edenlere baskı uygulayacağı açık, bu baskıyı da daha da artacağını görüyoruz. Muhalefet çok dağınık bir vaziyette ve toplumda bir geri çekilme var. Buradan tüm ezilenlere ve mücadele edenlere ‘Asla vazgeçmeyin’ çağrısını yapıyorum. Aydınlık günler ve çocuklarımız için asla ödün vermeden mücadeleye devam edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan da, “Son dönemde giderek tırmanan gerici ve baskıcı yönetime karşı mücadele eden önde duran kadınların cezalandırıldığını görüyoruz. Mücadele ne kadar yoğunsa baskı da o kadar yoğun oluyor. Kadınlara gözdağı vermek istiyorlar. Onların itibarsızlaştırmak için yaptığı her şey bize onur verir çünkü mücadele edenden korkuyorlar” dedi.