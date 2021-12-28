Mimarlar Odası'ndan 'özel teftiş' açıklaması: ‘İktidarın baskılarını kınıyoruz...’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde çalışan 557 personelin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı özel teftişe yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Bu özel teftiş incelemesi, aynı zamanda İstanbul halkının iradesiyle iki kez seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nezdinde halkın iradesine yönelik bir hamledir. İktidarın İstanbul Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimler üzerindeki baskılarını kınıyoruz” denildi.

‘Olayın siyasi olduğu görülmektedir’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açıklaması şu şekilde:

“Muhtarlarla yaptığı konuşmada ‘Siz binayı yıkın, hukuk kararı arkadan gelir’ diyerek hukuksuzluğu teşvik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin işe alındığını iddia etmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışanlar arasında terör örgütleriyle irtibatlı kişiler bulunduğu iddiasıyla başlatılan özel teftiş, olayın siyasi olduğunu göstermektedir.

‘Soruşturmaya yetki aşımı ve hukuksuzlukla iltisaklı İçişleri Bakanlığı’ndan başlanmalı’

İktidar, kendisi gibi düşünmeyen yerel yönetimleri, meslek örgütlerini ve yöneticilerini haksız ithamlarda bulunarak susturmaya, cezalandırmaya çalışarak toplumsal muhalefete mesaj göndermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için adli sicil kaydı olmazsa olmaz belgeler arasındadır. Eğer ortada soruşturulacak bir durum var ise hukuksuzluğu hukuk haline getiren, kendi sorumluluklarını yerine getirmeden kimi zaman yetki aşımı kimi zaman hukuksuzlukla iltisaklı olan İçişleri Bakanlığı yetkililerinden başlanmalıdır.

‘İktidar, soruşturma adı altında toplumsal muhalefete ve yerel yönetimlere sopa göstermektedir’

2019 yerel yönetim seçimlerinde kaybettiği birçok ilde yerel yönetimler üzerindeki baskıyı artıran, kayyum atayan iktidar, 16 milyonluk İstanbul’da, soruşturma adı altında toplumsal muhalefete ve yerel yönetimlere sopa göstermektedir. Kamu hizmeti gören İstanbul Belediyesi emekçilerine yönelik kuşkuyla bakılmasına neden olacak siyasi söylemler ve bu özel teftiş incelemesi, aynı zamanda İstanbul halkının iradesiyle iki kez seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nezdinde halkın iradesine yönelik bir hamledir. İktidarın İstanbul Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimler üzerindeki baskılarını kınıyoruz.”