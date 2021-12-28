AKP'li Tayyar’dan partisine ‘eleştiri’: Bıraksak İmamoğlu ilk seçimde düşecek...

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı teftişe ilişkin olarak, "İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz" yorumunu yaptı.

Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tayyar’ın açıklamaları şu şekilde:

İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz. Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık!