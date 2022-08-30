Mimarlar Odası'ndan ABD'nin yeni büyükelçilik binasına tepki: 'Suç duyurusunda bulunacağız'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ABD Büyükelçiliği’nin Çukurambar’daki Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan ve dün hizmete açılan yeni binası hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan bugün yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

“Emperyalizme karşı zaferimizin 100. yılında, Atatürk Orman Çiftliği'nde ABD Büyükelçiliği’nin yapılmasından sorumlu olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Vize için davet ettiğiniz binanın projelerine biz vize vermedik."