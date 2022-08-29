ABD Büyükelçiliği yeni binasını törenle açtı

ABD Büyükelçiliği, başkent Ankara'da Çukurambar’daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde inşa edilen yeni binasına taşındı.

Büyükelçiliğin yeni binası bugün törenle hizmete açıldı.

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, açılış törenine eşi Cheryl Flake ile birlikte katıldı. Törende, yeni binadaki göndere ABD bayrağı çekildi. Törene ilişkin görüntüler, ABD Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Büyükelçi Flake, videoda şunları söyledi:

“Yeni yerleşkemizin resmi açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni hizmet binamız, en yüksek düzeyde verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla inşa edilmiş tamamıyla modern bir bina. Ayrıca Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız."

Projesi onaylanmamıştı: 'Hukuksuz bina bizim için yok hükmünde'

TMMOB Mimarlar Odası binanın mimari projesini onaylamamış ve mimarına belge vermemişti. Odadan yapılan açıklamada "Atatürk Orman Çiftliği’nde Kaçak Saray ne ise ABD Elçiliği odur. Hukuksuz ABD Büyükelçiliği Binası bizim için yok hükmündedir" denilmişti.