Mimarlar Odası'nda grev kararı asıldı

TMMOB Mimarlar Odası yönetimi ile Tez-Koop-İş Sendikası’nda sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Mimarlar Odası çalışanları TİS sürecini yok sayan teklif ve dayatmalara karşı tüm Türkiye’de barışçıl eylemler yapmış ve Mimarlar Odası Merkez yönetimini emekten yana bir tavır almaya davet etmişti.

Mimarlar Odası'nda tüm girişimlerin sonuçsuz kalması ve TİS masasında merkez yönetimi ile uzlaşma sağlanamaması üzerine grev uygulama kararı alındı. Diyalog yollarının açık olduğunu belirten Mimarlar Odası çalışanları bu süreçte uzlaşma sağlanamazsa 11 Nisan’da greve çıkacak.

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından Mimarlar Odası ve bağlı işyerlerinde grev uygulama kararı asıldı.

“Ben varsam oda var” diyen Mimarlar Odası çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi imzalanana kadar taleplerinden vazgeçmeyeceklerini ve sonuna kadar direneceklerini vurguladılar.