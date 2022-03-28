Mimarlar Odası çalışanları grev kararı aldı 

TMMOB Mimarlar Odası'nda grev kararı alındı.

Tez Koop İş Sendikası ile Mimarlar Odası yönetimi arasında uzun zamandır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Arabulucuda yapılan görüşmelerde de çözüm çıkmayınca, bugün itibarıyla, Mimarlar odası çalışanları grev kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Mimarlar Odası’na bağlı ülkedeki tüm birimlerde grev kararının işyerlerine asılacağını belirten çalışanlar, yasal süre içinde bu kararın da oda yönetimine bildirileceğini belirttiler.

‘Tüm kamuoyunu grevimize güç vermeye çağırıyoruz’

Grev kararının ardından Mimarlar Odası’ndan bir çalışan soL’a konuştu:

"Oda yönetiminin açıkça bizleri oyalayarak zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyoruz. Yasal olarak greve çıkacağımız sürenin içerisinde olduğumuzu sık sık her ortamda dile getirmiştik buna karşılık son toplantıda takınılan tavrın iyiniyetli olmadığını düşünerek, bir an önce haklarımızı elde etmek ve toplu sözleşmemizi kazanmak için grev ilan etme kararı aldık. Tüm arkadaşlarımızla birlikte, açlık-yoksulluk rakamlarının altında bir yaşamı hak etmediğimizi düşünerek 'insanca bir yaşam' talebiyle grevimizi ilan ettik. Bundan sonra 'grev uygulama tarihimizi' belirleyeceğiz. Bu süreçte herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. Tüm demokratik kamuoyunu, uğradığımız haksızlığın karşısında grevimize güç vermeye çağırıyoruz."

TMMOB Mimarlar Odası çalışanları, çalışma koşulları ve ekonomik haklarının düzelmesi için sendikalaşarak Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlenmişti.

Mimarlar Odası çalışanları, uzun süredir oda yönetiminin, TİS sürecini tıkayan "olumsuz ve hukuksuz" teklif ve dayatmalarını reddetmiş, ülkenin farklı kentlerinde işyerlerinde eylemler düzenlemişti.