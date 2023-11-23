Mimarlar Odası çalışanları sendikal haklarını korumak için eylemde

TMMOB Mimarlar Odası çalışanları, Oda Yönetiminin sendika karşıtı tavırları ve düşük ücret politikaları ile oda emekçilerini mağdur ettiğini bildirerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası çalışanları adına bildiriyi okuyan oda çalışanı Ferhat Temiz, Mimarlar Odası 48. Dönem Merkez Yönetim Kurulu’nun göreve geldiği andan itibaren çalışanların örgütlü olduğu Tez-Koop İş Sendikası’nı taraf olarak kabul etmediğini, toplu sözleşme süreçlerinde ise sendikayı bertaraf etmeye çalıştığını aktardı. TMMOB’a bağlı diğer odaların çalışanları da destek için eylemde hazır bulundu.

TMMOB Mimarlar Odası çalışanlarının basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Örgütlü olduğumuz Tez-Koop İş Sendikası’nın toplu sözleşme masasına oturma yetkisi vardır. Bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 16 Ekim 2023 tarihli olumlu yetki tespiti resmi belgesinden de anlaşılmaktadır. İşveren Mimarlar Odası Genel Merkezi en son geldiğimiz noktada yeni toplu iş sözleşmesi (TİS) zamanı yaklaşırken, bu resmi belgeye rağmen trajikomik bir şekilde Ankara 4. İş Mahkemesi’ne sendikanın yetkisi olmadığına dair yetki itirazında bulunmuştur. İlgili resmi belgeleri de basın açıklamamız sonrasında sizlere sunacağız.

Mimarlar Odası 48. Dönem Merkez Yönetim Kurulu sendikal örgütlülüğü hazmedememiş ve her fırsatta sendikal süreci baltalamaktan geri durmamıştır. İlk önce sendikasız çalışanları da dayanışma aidatı ödetmeden sendikal haklardan faydalandırmış böylece personeli sendikasızlaştırma politikası gütmüştür. Sonrasında Temmuz 2023 tarihinde açıklanan yüzde 34 enflasyonla birlikte sendika tarafından gündeme getirilen ek protokol talebi merkez yönetim kurulu tarafından dikkate alınmamış sendikanın ve sendika üyesi arkadaşların iyi niyeti suistimal edilmiştir. Ekonomik tablonun çok ağır olduğu, maaşlarımızın açlık sınırında kaldığı bu süreçte oyalama taktiği ile ek protokol yapılmamıştır. TMMOB’a bağlı birçok meslek odası Temmuz ayı itibari ile çalışanlarına yüzde 34 zam yaparken Mimarlar Odası, çalışanlarına Eylül 2023 ayından itibaren geçerli olmak üzere Ekim 2023 te sadaka verir gibi yüzde 10 zam yapmıştır. Hatta maaşı asgari ücretin altında kalan ve ücretleri zorunlu olarak asgari ücrete sabitlenen personele sanki kendileri zam yapmış gibi, daha da az yani yüzde 5-6-7 oranlarında zam yapmışlardır.

Sizlere sunacağımız resmi belgelerde de görüleceği üzere sendika üyesi olan çalışanların sayısı bellidir. Örgütlülüğümüz yüzde 40'ı sağlamakla birlikte itirazda bahse konu olan yüzde 50+1 lik durumu da sağlamaktadır. Özetle itiraza konu olan durum şudur; 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 41. Maddesine göre Mimarlar Odası, merkezi ve başka yerlerde şubeleri olduğu için bir işletmedir ve sendika yüzde 40 çoğunluklu üye sayısı ile bu işletmede TİS görüşmesi yapabilir. Şu an var olan TİS zaten bu şekilde yapılmıştır. Ancak Mimarlar Odası, biz işletme değiliz işyeriyiz yani aynı bir fabrika gibi tek bir yerdeyiz demekte ve sendikanın bir iş yerinde olması gereken %50+1 çoğunluğu sağlayamadığı üzerinden itiraz gerçekleştirmektedir. Ama yukarıda da bahsedildiği üzere yetki belgesinde yer alan rakamlar ortadadır. Örgütlenme oranımız yüzde 50+1’i de sağlamaktadır. Yetki itirazının ne kadar yersiz olduğu ortadadır. Anlaşılacağı üzere burada yapılmaya çalışılan şey yaklaşmakta olan TİS sürecini uzatmaya, etkisizleştirmeye yönelik girişimlerdir.

Merkez Yönetim Kurulu’nun sendikanın yetkisine olan itirazı Mimarlar Odası'nın bugüne kadar savunduğu ilkeler ve duruşuyla örtüşmemektedir. Bu eylem, bu girişim odanın bugüne kadar savunduğu etik değerleri yerle bir etmiştir. Emekten, insan hakları ve değerlerinden, hukukun üstünlüğünden dem vuran bir örgüt kendi çatısı altında çalışan emekçilerin örgütlenmesini her fırsatta baltalamaya, örgütlenmeyi elinden geldiğince dağıtmaya çalışmaktadır.

Bilinmelidir ki şimdiye kadar örgütlülüğümüze yapılan her türlü saldırının karşında nasıl durduysak bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bundan sonra işyerlerimizde daha çok sendika üyeliği faaliyeti yürütmeye devam edeceğiz. Tüm çalışan arkadaşlarımızı da sendikalı yapana kadar durmayacağız, sendikal mücadeleyi büyüteceğiz."