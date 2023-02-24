Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin beş yöneticisine 1 yıl 8 ay hapis cezası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin, kent ve çevre haberi yapan bir gazeteciye “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü” verdikleri için “terör örgütü propagandası” suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.

Duruşmada sanık savunmalarının ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi avukatı Turgut Kazan, şöyle konuştu:

“Mahkemenizin bu iddianameyi geri çevirmesi gerekirdi. Böylece, bu şekilde hazırlanmış bir iddianameden yargılama yapılamayacağı söylenmiş olurdu. Niçin? Bir insan kendi eyleminden mesuldür, ödül veren gazetecilerin kim olduğuyla Mimarlar Odası neden ilgilensin? Ödül verilen gazeteci Berlin’de şiir okumuş diye müvekkillerim yargılanabilir mi?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 26 gazeteciye ödül verdi diye yöneltilen suçlamaya dair iddianamede PKK yapısından bahsediliyor, ‘PKK 1978 yılında Abdullah Öcalan tarafından kurulmuştur’ diyerek dayanaklar sıralanıyor. Gazeteciye ödül vermenin PKK ile ne ilgisi var?”

Beş yönetim kurulu üyesine ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası

Duruşmaya karar için verilen bir saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bayramoğlu ile Tuğba Arslan’ın beraatlerine; Tezcan Karakuş Candan, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Ünal Kara ve Ece Yoltay’ın ise ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmalarına ve kamu görevinden menedilmelerine hükmetti. Heyet, cezaların ertelenmesine karar verdi. (ANKA)