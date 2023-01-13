Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetimi'ne açılan dava ertelendi

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu’nun çevre haberi yapan gazeteciye, ödül verdiği için "terör örgütü propagandası yapmak"tan yargılandığı davanın dördüncü duruşması, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları sunulmasına rağmen savunmanın soruşturmanın genişletilmesi talebini reddetti.

Mahkeme Başkanı esas hakkında savunma için son kez süre verdiğini belirterek davayı 24 Şubat saat 10.00’a erteledi.

Davayı TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz'ün yanısıra bir dizi oda, dernek ve sendika temsilcisi ile çok sayıda mimar, akademisyen ve gazeteci takip etti.

Avukat Turgut Kazan, daha önceki duruşmada da 4 tane Yargıtay kararı sunduklarını hatırlatarak, “Yargıtay kararlarını ve Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan bir iddia makamı ile karşı karşıyayız. Amacımız çekişmek değil, soruşturmanın kolektif yürütülmesinin sağlanmasıdır. İddia makamı, Anayasa Mahkemesi kararının neden bizim davamıza uymadığını açıklamalıdır, ancak bu yolla hüküm kurulabilir. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin dava 5 Temmuz’a ertelendi. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' skandalında ilk duruşma tarihi ise 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Çünkü seçimler yapılabilir. Duruşma günleri bile böyle ayarlanırken, bizim duruşmalarımız arasında çok kısa zaman olmasına, önceki duruşmaya polis çağrılmasına çok şaşırdık. Duruşmaya polis çağrılmasına yürekten isyan ettik. Yargılamanın genişletilmesi taleplerimizin reddedilmesi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.

Kazan, mahkemeye 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan Barış Akademisyenlerinin "silahlı terör örgütü propagandası yapmak"tan yargılandığı davada, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını sundu.

Kazan, ayrıca bilirkişinin mahkemede dinlenmesini de talep etti.

Kazan: Bir ödül nasıl şiddeti cesaretlendirici fikir sayılabilir

Turgut Kazan, Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü’nü göstererek, “Suç aleti bu, çevre haberi nedeniyle verilen bu ödül terör propagandası sayıldığına göre başka kuruluşların bu yayın kuruluşuna ödül verip vermediğinin soruşturulmasını istedik. Mahkeme bunu reddetti. Bir ödül nasıl şiddeti cesaretlendirici fikir sayılabilir” diyerek tepki gösterdi.

Davada, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu, Ünal Kara, Tuğba Arslan, Ece Yoltay ile Özgür Bayramoğlu savunmaya ekleyecekleri olmadıklarını belirtti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan mahkemede, “Soruşturmanın genişletilmesi taleplerimiz reddediliyor. Dört duruşmadır avukatlarımız çok önemli belgeler sunuyor. Biz hukukçu değiliz ancak anlatılanları anlıyoruz. İddia makamının da anlaması gerekiyor” dedi.