Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Kent hizmetleri kamulaştırılmalıdır

Mimarlar Odası Ankara Şubesi gelen son zamlar ve ekonomik gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada "özelleştirme yapılan tüm kentsel hizmetlerin kamulaştırılması" çağrısı yaptı.

"Tüm kentleri ıssızlaştıracak, güvenlik sorunu yaratacak, kentsel yaşamı bitirecek" zamların bir an önce geri alınmasının gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, artık ülkenin varlıklarını tehdit eden ekonomi politikalarının bilimsel ilkelere göre düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

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Türkiye 2022’nin ilk sabahına elektrik, doğalgaz, benzin, yol ve köprü ücretleri ve vergiler başta olmak üzere pek çok zamla uyandı. Yeni açıklanan zamlara göre, elektriğe yüzde 50 ile yüzde 125 arası, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 25, ticari kuruluşlarda kullanılan doğalgaza yüzde 50, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapılmıştır.

Neoliberal ekonomik politikalar sonucunda en temel kentsel ihtiyaçlar özelleştirilmiş, elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyol geçişleri kamusal olarak yapılması gereken hizmetlerden çıkartılıp paraya tahvil edilmiştir. Bu zamlar tüm yaşamı, doğrudan etkileyecek, en temel ihtiyaçların bile karşılanmasında kriz yaratacaktır.

Ulaşımdan sağlık hizmetlerine, eğitimden konut üretimine, mutfaktan, kentlere kadar ülkede üretilen her hizmeti etkileyecek bu durum, artık sağlıklı yaşanılamaz bir dönemi işaret ediyor. Öte yandan bu durum iğneden ipliğe her şeye zam yapılacağının da göstergesidir.

TÜİK artık güvenilirliğini yitirmiş, iktidarın istatistik bahçesi olmuştur

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 36,08 olarak açıklarken, bu rakamın çarşıda ve pazarda vatandaşın hissettiğinin kat kat altında olduğu açıktır. İktidar bilinçli olarak enflasyon rakamlarına yansımasın diye zamları yeni yılın ilk gününe bırakırken TÜİK artık güvenilirliğini yitirmiş iktidarın istatistik bahçesi olmuştur.

Zamlarla birlikte kentsel yaşam daha da zorlaşacaktır. Çalışanların ücretlerine yapılan artışların çare olmadığı, enflasyon karşısında eridiği, emekçilere yönelik baskıların arttığı ülkede, zamlar nedeniyle temel gıda ve ihtiyaçlarını alamaz hale gelinecek ve kent yoksulluğu artacaktır. Yüksek konut kiraları, mülkiyetin el değiştirmesi, açlık ve yoksulluk, kentsel güvenlik sorunu ile karşı karşıya kalınacak bir 2022 yılını işaret etmektedir. Gelir dağılımında dengesizlik, kentsel ayrışmayı ve “ötekileştirmeyi” yaratmıştır. İnşaat sektörü ve ilgili tüm alanlardaki sektörel bazlı tedarik süreçlerinde sıkıntılar yaşanacak, kentler durağanlaşacak, konutlar küçülecek, var olan işsizlik daha da yükselecektir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, tüm kentleri ıssızlaştıracak güvenlik sorunu yaratacak, kentsel yaşamı bitirecek bu zamların bir an önce geri alınmasını, artık ülkenin varlıklarını tehdit eden ekonomi politikalarının bilimsel ilkelere göre düzenlenmesini, özelleştirme yapılan tüm kentsel hizmetlerin kamulaştırılmasını, halkın yaşam kalitesini yükseltecek önlemler alınmasını talep ediyor ve Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışına aykırı olarak yapılan Kaçak Saray’ın güncel zamlar ile birlikte elektrik ve yakıt giderlerinin halka açıklanmasının zorunluluk olduğunu kamuoyuna duyuruyoruz.