Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan memuriyetten çıkarılmak isteniyor

Sinan Aygün’ün asılsız şikâyetleri, İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi dışında işlem yapması ile devlet memuriyetinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapacak.

Candan’ın dosyasının İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkinin usulsüz ve hukuksuz olduğu aktarıldı. Candan ise Süleyman Soylu’ya “İçişleri Bakanlığı personeli değilim, amirim değilsin” tepkisi verdi.

Yüksek Disiplin Kurulu’na giden süreci anlatan Candan, şöyle konuştu:

“Melih Gökçek döneminde biliyorsunuz yedi sülaleme kadar araştırdılar, bir şey bulamayınca işine gitmiyor, Mimarlar Odası'na gidiyor, kamuoyuna açıklama yapıyor, haksız kazanç sağlıyor diyerek hakkımda ağır ithamlarda bulunuldu. Şimdi de açtığımız davalarla kent suçunu açığa çıkarttığımız Sinan Aygün, Melih Gökçek’ten aynı konuyu devraldı.”

'Şikayetçi Aygün, soruşturma emrini veren Soylu'

Candan sözlerine şöyle devam etti:

“Şikayetçi kent suçlusu 20 bin metrekare inşaat yerine 100 bin metrekare inşaat yapan TOGO İkiz Kulelerinin sahibi Sinan Aygün, soruşturmacı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu emri ile görevlendirilen İstanbul grubundan mülkiye müffetişi Uğur Kılıç. Mülkiye müffetişinin hazırladığı ısmarlama dosya ile Çankaya Belediyesi'nde ben dahil 9 kişi hakkında, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi, aynı dosyayı da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yetki aşımı yaparak Yüksek Disiplin Kurulu'na memuriyetten çıkartılma talebiyle 15.01.2022 tarihinde gönderdi. Soruşturma iznine itirazımız sonucu, 18 Mayıs’ta Danıştay 1.Dairesi soruşturma iznini kaldırarak itiraz yolu olmadan kesin kararını verdi. Danıştay özetle “İçişleri Bakanlığı bu senin işin değil, Tezcan Karakuş Candan Mimarlar Odası Ankara Şube başkanıdır, bu görevi çalıştığı kurumun bilgisi dahilindedir, işe izinsiz gelmediği iddia edilemez” demiştir. Şikâyetçi Sinan Aygün TOGO İkiz Kulelerine Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonrası yıkıma giden süreçte, hem şahsıma yönelik hem yönetim kurulumuza yönelik husumetle suç duyurularında bulundu. Ama bunlar nafile, TOGO İkiz Kuleleri yıkılacak, istediğin kadar yıkım ihalesi yürütmeyi durdurma al, yıkılacak.”

'İçişleri Bakanlığı'nın memuru değilim'

"İçişleri Bakanlığı’nın muhalif belediyeler üzerinde kayyum gibi davranma yaklaşımının bir örneği olan kurumun dışında soruşturma yapıp Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesi hukuksuzdur. Usulen de esastan da bu hukuksuzluğa karşı Danıştay cevabını vermiştir" diyen Candan, “Amaçları bizleri susturmak, susmayacağız, bir adım geri adım atmayacağız. Devlet memurluğuna başlarken ettiğim yeminin arkasındayım. Bedeli ne olursa olsun, namusum ve şerefim üzerine, Atatürk devrimlerini, kamu malını, cumhuriyeti, laikliği, demokrasi ve insan haklarını ve hukuku korumaya devam edeceğim. İktidarın İçişleri Bakanlığı'nın memuru değil, Mustafa Kemal’in memuruyum. Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. 6 Eylül’de avukatlarımızla, tanıklarımızla Yüksek Disiplin Kurulu'nda olacağız. Ben yeminimin arkasındayım, bakalım Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de ettikleri yeminin arkasındalar mı göreceğiz" dedi.

Bir gazetecinin "sizce ne karar çıkar" sorusunu ise Candan, “Ne karar çıkar onu ben bilemem, Aygün şikayet ediyor TOGO Kuleleri için, Süleyman Soylu devam ettiriyor. Sinan Aygün’ün Süleyman Soylu ile ilişkisi var mı yok mu, onu da ben bilemem. Ne karar çıkarsa tarihe not düşülür, milyonlarca memur için hatta kendileri için de emsal oluşturur.” şeklinde yanıtladı.