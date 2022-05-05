Mimarlar Odası: AİHM Kaçak Sarayla ilgili yargılama sürecini başlatıyor

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Atatürk Orman Çiftliği’ne Cumhurbaşkanlığı binası yapımına ilişkin imar planıyla ilgili 2015 yılında yaptıkları başvuruda yargılamaya başlama kararı verdiğini açıkladı.

ANKA'nın haberine göre, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, 2012 yılında Atatürk Orman Çiftliği’ne yapımına başlanan “Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası” için 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruya ilişkin gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

'AOÇ'de birinci büyük talan DP, ikinci büyük talan AKP döneminde yaşandı'

AOÇ'nin 97. kuruluş yıldönümünde konuşan Karakuş, "AOÇ’nin 97. kuruluş yıl dönümünde mücadeleye devam ettiğimizi bir kez daha burada ifade etmek için basın toplantısı düzenledik." dedi. Karakuş, "AOÇ, birinci büyük talanını Demokrat Parti döneminde yaşadı, ikinci büyük talanını da AKP iktidarı döneminde tahsis ve kiralamalarla birlikte hukuksuz süreçlerle yaşadı." dedi.

'Bütün yargı süreçleri tükendiği için AİHM'ye başvurduk'

Başbakanlık Hizmet Binası olarak başlayan inşaata karşı mücadelelerini 2012'de başlattıklarını ifade eden Tezcan Candan Karakuş, 2014 yılında koruma amaçlı imar planına yürütmeyi durdurma planına da uyulmadığını söyledi. Karakuş, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan adil yargılama hakkının ihlalini de hatırlatarak, bütün yargı süreçleri tükendiği için 15 Eylül 2015’te Strazburg’a giderek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), yerinde başvuru yaptıklarını söyledi.

Tezcan Candan Karakuş, AİHM'ye başvurudan 7 yıl sonra yargılama sürecine başlanacağını ifade etti. Karakuş AİHM'nin, yargılama sürecine başlayacağını ama öncesinde AİHM çerçevesinde dostane çözüm yani bir müzakere sürecinde iktidarla bir anlaşma sürecini öngördüğünü söyledi.

'Müzakere için şartlarımız var'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Karakuş, "İktidarla müzakereye de hazırız bizim de şartlarımız var. AİHM, müzakere öngörüyorsa biz bu müzakere hazırız, zaten bize de ‘müzakereye hazır mısınız cevap verin yani uzlaşma açık mısınız değil misiniz’ diyor. Bizim şartlarımız elbette var, müzakerelerin mahremiyet içinde yürütülmesi gerektiğini ifade ettiği için buradan söylemiyorum ama bizim dostane çözüm yapılması noktasında iktidarla müzakereye açığız." diye konuştu.

'Kimse bize, Türkiye Cumhuriyeti’ni AİHM’ye şikayet etti, demesin'

Bu davanın "halk ve toplum davası olduğunu" belirten Karakuş, döneminde başbakanın hukuka uygun şekilde adım atması halinde bugün gerçekleşenlerin olmayacağını ifade etti. Karakuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce üç kez AİHM'ye başvurduğunu hatırlatarak, "Kimse bize ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni AİHM’ye şikayet etti’ demesin. Eğer iktidar bunu söylüyorsa Cumhurbaşkanı üç kez başvurdu; kendisine verilen ceza, sicil kaydının silinmesi ve milletvekili seçilebilmek için. Eğer bir ülkede adil yargılanma hakkı yoksa ve yargı süreçleri tükenmişse bunu uluslararası sözleşmelerle imza attığımız AİHM’ye taşımak bizim sorumluluğumuz." dedi. Karakuş, Gezi Davası'nda da adil yargılama ihlali sebebiyle arkadaşlarının içeride belirtti.

Karakuş, iktidarın müzakere etmeyi kabul etmemesi halinde dava sürecinin başlayacağını söyledi.