Mahkemeden 'vicdani ret' kararı: Türkiye İslam devletidir ama hoşgörülüdür

Yakup Bilensir, 95 bin kilise ve 21 milyon takipçisiyle dünyanın her yerine misyonerlik faaliyeti yürüten Hristiyanlığın “Yedinci Gün Advendist” mezhebine mensup olduğunu ve inancı gereği askerlik görevini yerine getiremeyeceğini söyleyerek askere gitmeyi reddetti.

3 yaşından beri ibadetini aksatmadığını ifade eden 32 yaşındaki Yakup Bilensir, askere gitmeyi reddettiği için yoklama kaçağı sayıldı. 2019’da hakkında “askeri ceza kanununa muhalefet” suçunu işlediği için dava açıldı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Yaman Demir’in haberine göre Bilensir, savunmasında ibadetlerini aksatmadığını, Londra’daki işleri için sık sık yurt dışına gittiğini ancak hakim karşısına çıktığını ve mensubu olduğu Yedinci Gün Adventist mezhebinde silah tutmanın günah sayıldığını öne sürdü.

Yakup Bilensir, kendi inancı gereği silah tutmak günah olduğundan, bedelli askerlik dahi yapamayacağını iddia etti.

Yerel mahkeme, Yakup Bilensir’in beraatına hükmetti. Yapılan itiraz sonrası dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Sabah Gazetesi'nin haberinde Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını şu gerekçeyle onayladı: “Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar İslam devleti olsa da, diğer dinlere de hoşgörülüdür.”

TSK’de son beş yılda profesyonel asker sayısı büyük ölçüde artarken zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınanların oranı düştü. 2021’de TSK içindeki profesyonel asker sayısı, ilk kez zorunlu askerliğini yapan yükümlü sayısını aştı.