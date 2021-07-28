Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bina açıklaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci binaların durumuyla ilgili son durumunu aktardığı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından kullanılan Kabataş’taki bina, can güvenliği nedeniyle boşaltıldı. Güçlendirme süreci projelendirme aşamasında ilerlemekte.

Kültürel amaçlı eğitimler, araştırmalar yapmak için kullanılması hedeflenen Tophane Kasrı’nın restorasyonu devam ediyor.

Balmumcu Yerleşkesi’nde, tahribatı gözle görülür derecede olan 4. Blok için yapının risk taşıdığının bulgulanması üzerine İSTON A.Ş.’den ayrıntılı rapor talep edildi. Rapor kuruma Mayıs 2021’de “göçük riski” bulgusuyla ulaştı. Yapı İşleri ve Daire Başkanlığı’ndan yerleşkede can ve mal güvenliği için acil önlem alması istendi.

Mimarlık Fakültesi’nin güçlendirilmesi için çalışma yapıldı, kurul kararları İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden 7 Ocak’ta alındı, ihale tamamlandı, güçlendirme çalışmaları başlatıldı.