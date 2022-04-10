Milyonluk ihale öncesi belediyede özel firmayla toplantı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-8 Mayıs tarihlerinde organize edilmesi planlanan Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin hazırlıkları sürerken milyonlarca lira bütçeli festivalin ihale yoluyla özel bir organizasyon firmasına verileceği duyurulmuştu. Ancak 11 Nisan'da yapılacağı açıklanan festivalle ilgili ihale tarihine sayılı günler kala önceki yıllarda benzer festivalleri organize eden özel bir firmanın yetkilisiyle belediyede iki ayrı toplantı yapıldığı iddiası, "adrese teslim ihale" eleştirilerini gündeme getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, ihale tarihinden önce festivalle ilgili bir organizasyon firması yetkilisiyle toplantı yapılmasına ilişkin iddia hakkındaki sorumuza, "Kesinlikle öyle bir şey yapılmadı. Bir kere bu suçtur. Ahlaki değildir. İhale öncesinde kurumu zan altında bırakır. Öyle bir şey yapar mıyız?" yanıtını verdi. Oskay, "Aktüel firmasının belediyede yaptığı organizasyonlar, işler var, onlarla ilgiliydi toplantı" diye konuştu.

2700 konaklama, 360 uçak bileti, 13 bin kişilik yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesinin organizasyonuyla 6-8 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin ihale yoluyla özel bir organizasyon şirketine verileceği açıklanmıştı. Yurt içi ve yurt dışından toplam 360 uçak bileti, bir kısmı 5 yıldızlı otellerde olmak üzere 2700 konaklama ve festival boyunca toplam 13 bin kişilik yemek ikramı gibi kabarık bütçeli ihale kalemlerinin yer aldığı teknik şartnamede ayrıca protokol için ipekli, halk içinse pamuktan üretilen iki ayrı Yörük yağlığı talep edilmesi kimi Yörük derneklerinin tepkisini çekti.

AKP'li Türel döneminden kopya şartname

Antalya'nın önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel döneminde 2017'de yapılan Yörük Festivali'nin teknik şartnamesinden kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıkan festivalin ihalesinin 11 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

2017'de AKP'li Menderes Türel döneminde yapılan Yörük Festivali'nden...

Önceki yıllarda AKP'li Türel yönetimi döneminde belediyenin organize ettiği festival ve etkinlikleri üstlenen Antalya merkezli bir organizasyon firmasına verileceği öne sürülen ihale öncesinde adı geçen firma sahibi ile belediye yöneticileri arasında Yörük Festivaliyle ilgili bir toplantı yapıldığı iddia edildi.

Aktüel firmasıyla belediye yetkilileri arasında toplantı

İddiaya göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesinde 6 Nisan 2022 tarihinde saat 12.30-13.30 saatleri arasında yapılan toplantıya, Aktüel organizasyon firması sahibi Mehmet Okan Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Okan Yavuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay ve Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET personeli katıldı. Bütçesi açıklanmayan ancak ihale şartnamesinde yer alan detaylardan yola çıkılarak yaklaşık 15-20 milyonu bulacağı öngörülen festivalin ayrıntılarının konuşulduğu öne sürülen toplantıda etkinlikle ilgili detayların konuşulduğu kaydedildi.

'Toplantı firmanın belediyede yaptığı işlerle ilgili'

İddialarla ilgili sorularımızı yanıtlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, İhale tarihinden önce festivalle ilgili bir organizasyon firması yetkilisiyle toplantı yapılmasına ilişkin sorumuza, "Kesinlikle öyle bir şey yapılmadı. Bir kere bu suçtur. Ahlaki değildir. İhale öncesinde kurumu zan altında bırakır. Öyle bir şey yapar mıyız?" yanıtını verdi. Oskay, "Aktüel firmasının belediyede yaptığı organizasyonlar, işler var, onlarla ilgiliydi toplantı" diye konuştu.

'İpekli yağlık VİP konuklara hediye için'

İpekli protokol yağlığı yaptırılmasının amacının ayrımcılık değil, festival için Antalya'ya gelecek VİP konuklara hediye edilmesi düşüncesi olduğunu dile getiren Oskay, festivalle ilgili ihale şartnamesinin AKP Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel dönemindeki festivalden kopyalandığı, eleştirilerine ilişkin de şunları söyledi: "Biz önce Döşemealtı'nda (Düzlerçamı) yapmak istemiştik festivali ama orası küçük gelince Aksu'ya aldık. Sonra da arkadaşlar bu değişikliği kendi hazırladığımız teknik şartnamede unutmuşlar."