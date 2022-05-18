Milyonlarca çocuk yoksulluk içinde: 'Aileler çocuklarına bakamıyor'

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, ülkede artan ekonomik kriz sonrasında yaşanan çocuk yoksulluğunu Meclis gündemine taşıdı.

Türk-İş verilerine göre, Nisan ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) asgari ücretin 1070 TL üzerine çıkarak 5 bin 323,64 TL olduğunu söyleyen Ersoy, "Aileler artık çocuklarının karnını doyuramaz hale gelmiştir" ifadesini kullandı.

'7,4 milyona yakın çocuk yoksulluk içinde yaşıyor'

Ersoy "İstatistiklere göre bugün Türkiye’de her 5 kişiden 1’i yoksullaşmış durumdadır. Yaşanan yoksulluktan en fazla etkilenen ise çocuklardır. Dört kişilik bir ailede iki çocuğun sağlıklı gelişimi için günde yaklaşık 25 lira, süt ve süt ürünlerine pay ayırması gerekirken, ne var ki, Türkiye’de 7,4 milyona yakın çocuk yoksulluğun içinde yaşamaktadır" dedi.

'Artan gıda fiyatları sonucunda çocuklar sağlıklı beslenemiyor'

Ersoy, "Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2021 verilerine göre ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 150 bine dayanmıştır. Derin Yoksulluk Ağı tarafından yapılan bir araştırmaya göre yoksul çocukların yüzde 40’ına yakını öğün atlamakta pek çoğu yetişkin bir birey gibi beslenmek zorunda kalmaktadır” diye konuştu.

'Aileler çocuklarına bakamıyor'

Yoksullaşmanın yükünü çocukların çektiğini söyleyen Ersoy, "Temel ihtiyaçları karşılanamadığı için çocuklar aileleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verilmek istenmektedir" ifadesini kullandı.

Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şu soruları yöneltti: