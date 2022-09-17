Milyarlık projelere karartma: Raporlar yayınlanmıyor

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine her yıl bütçeden ayrılan kaynak artarken bu projelerin net maliyetlerini de içeren genel görünümünü ortaya koyan rapora sansür geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı’nın, “Milletin cebinden kuruş çıkmıyor” sözleriyle anlattığı KÖİ projelerine yönelik, 2012 ve 2018 yılları arasında dönemin Kalkınma Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca yıllık olarak yayımlanan, “Dünyada ve Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler Raporu”nu gündeme getirdi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Altay, 2018 yılından bu yana yayımlanmayan raporun güncel haline nasıl ulaşacağını sordu. Altay’a gelen yanıtta, “2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak yayımlanmış, ‘Dünyada ve Türkiye'de Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler Raporu’ bulunmamaktadır” denmekle yetinildi.

'Rapor tamamen yok edildi'

Engin Altay, milyarlık sansür uygulamasıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. “Bu raporlar KÖİ’lerle ilgili ayrıntıları içerdiği için önemliydi” diyen Altay, “Birçok projenin yaklaşık maliyetini, garanti sürelerini, hangi firmaların projeleri yürüttüğünü bu raporlar sayesinde öğrendik. Ayrıca, söz konusu projelerle ilgili bürokrasinin görüş öneri ve eleştirileri de yer alıyordu. Raporlarda projelerin hazırlık süreci, fizibilite ve öncelik sıralamasına dikkat edilmesi gibi uyarılar vardı. Ayrıca son raporda, şeffaflık önerisi yer alırken şimdi bırakın şeffaflığı, rapor tamamen yok edildi” ifadelerini kullandı.

'Şirketlerle yapılan sözleşmelerin paylaşılması gerekir'

Altay, ayrıca şunlar söyledi:

"Tek adam düzeninin en belirgin özelliklerinden biri karartmadır. Hesabını veremedikleri her şeyi karartıyorlar. Gaz sorunu yaşanınca geçen yıl doğalgaz depolarındaki gaz miktarı gizlendi. Ölüm istatistikleri yayımlanmıyor. Enflasyon canavarı hortlayınca sepetteki madde fiyatları artık açıklanmıyor. KÖİ projelerine de sansür geldi. Öyle anlaşılıyor ki, ‘Milletin cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor’ dedikleri projeler için 100 milyar TL’yi aşkın ödeme yapıldığı ortaya çıkınca tamamen sansür yoluna gitmişler. Harcanan, milletin parasıdır. Hesabının da millete verilmesi gerekir. Şirketlerle yapılan sözleşmelerin, sözleşmelerde sonradan yapılan değişikliklerin tümünün kamuoyuyla paylaşılması gerekir."