Milyarder sayısında ABD'yi Çin takip ediyor

Wealth-X'in 'Milyoner Nüfus Sayımı'na göre dünyadaki milyonerlerin sayısı 2021'in sonunda 3 bin 331 kişi olarak kayıtlara geçerken, milyonerlerin toplam kayıtlı servetiyse 11,8 trilyon dolar oldu.

Küresel milyarder nüfusu 2021'de yüzde 3 artarak büyümeye devam ederken bu zaman diliminde milyarderlerin serveti de yüzde 18 arttı.

Wealth-X'in hazırladığı araştırmaya göre, milyarderlerin 1. iş adresi baz alınarak hazırlanan listede en çok milyarder barındıran ülke 975 kişiyle ABD oldu. ABD'den sonra en çok milyarder barındıran ülke 514 kişiyle Çin olurken onu 176 kişiyle Almanya takip etti.

Söz konusu araştırmaya göre en çok milyarder barındıran ülkeler ve milyarderlerin toplam servetleri şöyle:

ABD: 975 kişi, 4,45 trilyon dolar Çin (Hong Kong hariç): 400 kişi, 1,45 trilyon dolar Almanya: 176 kişi, 602 milyar dolar Hindistan: 124 kişi, 384 milyar dolar İngiltere: 120 kişi, 266 milyar dolar Hong Kong: 114 kişi, 287 milyar dolar İsviçre: 111 kişi, 365 milyar dolar Rusya: 107 kişi, 475 milyar dolar Suudi Arabistan: 71 kişi, 192 milyar dolar Fransa: 68 kişi, 294 milyar dolar İtalya: 68 kişi, 207 milyar dolar Kanada: 60 kişi, 131 milyar dolar Brazilya: 52 kişi, 159 milyar dolar Singapur: 50 kişi 99 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri: 45 kişi, 181 milyar dolar.

Bölgelere göre milyarderlerlerin dağılımı

Kuzey Amerika 4,6 trilyon dolar servete sahip çoğu milyardere ev sahipliği yapıyor. ABD, 975 milyarder ve 4,45 milyar dolarlık kolektif net ile bu zenginliğin çoğunu oluşturuyor.

Bölgesel anlamda, Avrupa'nın milyarder serveti, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak en hızlı büyüyen alan oldu. Buna karşılık, Orta Doğu'daki yıldan yıla değişim -yüzde 12,5 oldu.

Son on yılda, servetlerinin milyarderlerin sayısındaki büyümeden daha hızlı artmasıyla birlikte, milyarderler servetlerini önemli ölçüde büyüttüler. Wealth-X'e göre, kolektif milyarder net değeri son 10 yılda şaşırtıcı bir şekilde %90 arttı.

2022'de piyasaların sarsılmasıyla birlikte Bloomberg, milyarderlerin yılın ilk yarısında rekor 1,4 trilyon dolar kaybettiğini bildirdi.