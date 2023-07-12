Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevinden ayrıldı

Demirören Medya Grubu bünyesindeki Milliyet Gazetesi, Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın kendi isteğiyle görevden ayrıldığını ve yerine İbrahim Özay Şendir'in atandığını duyurdu.

Milliyet gazetesinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.07.2016 tarihinden bu yana Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren, Medya Grubumuzun değerli yöneticisi Sayın Mete Belovacıklı, kendi isteği ile görevinden ayrılmış olup Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda; Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine, Grubumuzun ve Milliyet Gazetesi’nin değerli bir mensubu olan Sayın İbrahim Özay Şendir atanmıştır."