Milli tekvando antrenörü için taciz iddiası

17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İsmail K., milli hakemlik yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.

İddiaya göre İsmail K., son aylarda A.D.'ye yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, tacizde bulundu.

'Günaydın aşkım' mesajları

Geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden A.D'nin yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek kalp resimleri ile "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.

Genç kadın arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz kaldığını öğrendi. A.D. yaşadıklarını ablasına anlattı.

Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceği karşılığını aldı. Bunun üzerine A.D.'nin ablası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

17 yıl hapsi isteniyor

Sabah'ın haberine göre, kursta benzer tacizlere maruz kalan kızların ifadeleri alındı. Bilgi sahibi D.Y., Çocuk İzlem Merkezinde alınan ifadesinde hocasının mağduru öptüğünü bizzat gördüğünü beyan etti.

İfadesi alınan İsmail K. ise hareketlerinin yanlış anlaşıldığını, kızı gibi yaklaştığını ve taciz içerikli mesajlar atmadığını ileri sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İ.K. hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz' suçlarından dava açıldı. 17 yıla kadar hapsi istenen İ.K., Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.