Milli Takım'da Sergen Yalçın iddiası: Görüşme yapıldı

Mehmet Büyükekşi Haziran ayında tek aday olarak girdiği seçimde TFF Başkanlığı'na seçildi.

İddiaya göre Büyükekşi göreve geldikten kısa süre sonra A Milli Takım hocalığı için boşta olan Sergen Yalçın'la yüz yüze görüşme yaptı.

Gercekgündem'in haberine göre Büyükekşi'nin Sergen Yalçın'a "Kimseyle anlaşma, beni bekle. Kuntz'u yollayıp seni A Milli Takım'a getireceğim" dediği öğrenildi.

Milli Takım'ı bekliyor

Milli Takımda çalışmak için istekli olan Sergen Yalçın da bu sebeple Süper Lig kulüplerinden gelen tüm teklifleri geri çevirerek ekibiyle beraber Milli Takım'ı beklemeye başladı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi C grubundaki maçlarını tamamlamasının ardından Dünya Kupası arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne Sergen Yalçın'ın getirileceği öne sürülüyor.