Milli takım kalecisi hayatını kaybetti

Bermuda Milli Takımı kalecisi Freddy Hall, trafik kazasında hayatını kaybetti. Toronto FC oynayan Bermudalı kaleci Freddy Hall, 37 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bermuda Polisi tarafından yapılan açıklamada, Freddy Hall'ın gece 3'te geçirdiği kazada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Freddy Hall kariyeri boyunca Toronto FC'nin yanı sıra Northampton Town, Chester, Oxford Cit, Telford United, Limerick gibi takımların formasını giymişti. Kaleci Freddy Hall 10 kez Bermuda milli takımının kalesini korumuştu.