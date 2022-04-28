Denizaltıcılar'dan Netflix dizisine tepki

Denizaltıcılar Birliği Derneği Netflix'in Yakamoz S 245 dizisine tepki gösterdi.

Derneğin yaptığı açıklamada "İnternet ortamında yayımlanan "Yakamoz S-245" dizi film senaryosunun aksiyon ve bilim kurgu temelli olduğu kabul edilmekle birlikte filmde; denizaltıcılık mesleği, disiplini, örf ve adetleri ile bağdaşmayan personel tutum ve davranışlarını yansıtan görüntüler ve uygulamalar üzüntü yaratmıştır.Anılan görüntülerin kamuoyunda denizaltıcılığımız konusunda olumsuz algı yaratabileceği endişesi taşınmaktadır. Denizaltıcılığın tanıtılması ve sevdirilmesi, Türk denizaltıcılığının gelenek ve göreneklerini yaşatmayı amaçlayan Denizaltıcılar Birliği kurumsal yapısı kapsamında, anılan yapımla herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Saygıyla duyurulur." denildi.

Emekli amiral Cem Gürdeniz de "Gözbebeğimiz denizaltı filomuzun emekli mensuplarının kurduğu Denizaltıcılar Birliği Derneğinin tüm donanma dostları ve vatanseverleri derinden yaralayan Yakamoz S 245 Netflix dizisi hakkındaki basın açıklamasıdır" ifadeleriyle açıklamayı paylaştı.