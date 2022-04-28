CHP'yle ilgili Ekrem İmamoğlu iddiası: ‘Bu saatten sonra durduramaz…’

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Babacan bu çıkışıyla sadece 6'lı ittifakı değil, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki iktidarını da sarsacak görünüyor” görüşünü savundu.

Haber Merkezi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "seçimlere kendi adımız ve logomuzla gireceğiz" açıklamasının Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki iktidarını da sarsabileceği görüşünü savundu. Övür, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu hiç durduramaz" düşüncesini de dile getirdi.

‘Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki iktidarını da sarsacak...' 

“Babacan bu çıkışıyla sadece 6'lı ittifakı değil, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki iktidarını da sarsacak görünüyor” diyen Övür yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu saatten sonra -daha önce de yazdım- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu hiç durduramaz. CHP'de müthiş bir iktidar savaşı başlayacak. Kemalciler-Ekremciler çatışması ‘kanlı mı olacak kansız mı?’ bilemem ama sert geçecek.”

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