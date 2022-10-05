Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı da yendi!

Milli Takım , Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. Tur F Grubu 3. maçında Kanada'yla karşı karşıya geldi. Polonya'nın Łódź kentinde düzenlenen karşılaşmada Kanada'yı 3-0 mağlup ederek bir zafer daha kazanmış oldu.

Maçın ilk setinde A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-22 üstün gelirken, ikinci sette de 26-24 skorla üstünlüğü korudu. Son seti de alan Milli Takım, maçı da almış oldu.

Milli Takım, FIVB Dünya Şampiyonası'nda bir sonraki maçını 7 Ekim Cuma günü ABD'ye karşı oynayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.