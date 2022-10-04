A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 yendi

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. tur F Grubu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan Türkiye, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen Türkiye, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Maç boyunca geriden gelmesini bilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.