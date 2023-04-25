Milli Savunma Bakanlığı'ndan Moskova'daki dörtlü görüşmeye ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı görüşmede Suriye'de güvenliğin pekiştirilmesi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanındaki adımların istişare edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede "Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması" konuları ele alındı.

Tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulandı.