Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'kimyasal silah' iddiasına ilişki açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ye yönelik kimyasal silah kullandığı' yönündeki iddialara verdiği yanıtta "Tüm bu dezenformasyon çabaları çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır" dedi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: