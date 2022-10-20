AKP'den 'PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldı' haberlerine ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK karşısında kimyasal silah kullandığı iddialarına yanıt verdi.

Çelik, bu iddiayı dile getirenleri hedef alırken, şunları söyledi:

"Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."