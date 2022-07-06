Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.