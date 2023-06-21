Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Bugün gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Dünkü görüşmenin olumlu sonuçları olacak" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı.