Milli Savunma Bakanı Güler, Akar'dan görevi devraldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamasının ardından bugün Yaşar Güler, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Hulusi Akar'dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Hulusi Akar bakanlık görevine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğimizce yapmaya çalıştık" dedi.

Akar "Şu ana kadar alınan sonuçlarla birlikte alnımızın akıyla görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık" ifadesini kullandı. Akar "Küresel ve bölgesel gelişmelerin devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin güvenliğini korumak için azimle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde Türkiye özne haline gelmiştir. Terörü kaynağında yok etmek için yurt dışı ve yurt içinde Mehmetçik başarılı operasyonlara imza atmıştır. Girilemez denilen tüm terör yuvalarına girilmiştir. Öte yandan Ege'de de haklarımızı hiç çiğnetmedik çiğnetmeyeceğiz. Bu dönemde NATO, BM ve AB'ye de katkı yaptık ve buna devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle de omuz omuza çalıştık. TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bu vesile ile sayın bakanımızı kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Güler: Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı görevini şahsıma tevdi ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Amacımız bu bayrağı daha ileriye taşımaktır. Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. FETÖ ile mücadele de artan bir azim ve kararlıkla devam edecektir. Tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum."