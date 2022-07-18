Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru toplantısı' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirterek, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

'Türk ordusu yoğun bir dönemden geçiyor'

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

'Komşularımızın sınırlarına saygı göstererek operasyon devam ediyor'

Operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşuların sınırlarına saygılı şekilde faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Akar, "Pençe Kilit Operasyonumuz büyük bir başarıyla devam ediyor" dedi.

Tahıl koridoru

Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne faaliyetlere de değinen Akar, bu kapsamda ilgili bakanlık ve kurumların birçok ikili toplantı icra ettiğini belirtti.

Son olarak 13 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da dörtlü toplantı yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, toplantı kapsamında Ukrayna ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerinin ilk defa BM mensupları ile beraber aynı masa etrafında bir araya geldiğini vurguladı.

Bakan Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu" açıklamalarında bulundu.