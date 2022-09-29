Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak’taki 8’inci Hudut Alay Komutanlığı’nda sancak teslim törenine katıldı. Akar burada "Irak’ın kuzeyindeki Asos’a operasyon düzenlediğini" açıkladı.

Valilik ve belediyeyi de ziyaret eden Akar'ın açıklamaları şu şekilde: