Mersin’deki polisevi saldırısını PKK üstlendi: Dilşah Ercan açıklaması

Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 polis yaşamını yitirirken, 1 polis ve 3 sivil de yaralanmıştı.

Rudaw’da yer alan habere göre, Mersin’deki iki kadın tarafından düzenlenen saldırıyı PKK üstlendi.

PKK tarafından yapılan açıklamada saldırıyı yapanların isimleri “Sara Tolhildan” (Dilara Ürper) ve “Ruken Zelal” (Emel Feremez Hisen) olarak açıklanırken, İçişleri Bakanlığı’nın ismini verdiği ‘Zozan Tolan (Dilşah Ercan)’ın aralarında olmadığı iddia edildi.

'Arkadaşımız görevinin başında'

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin “Zozan Tolan” kod adlı Dilşah Ercan olmadığı belirtilerek, şu sözlere yer verildi:

“AKP-MHP hükümeti, bu eylemi yapan arkadaşlarımızın ismini tespit edememiştir, bu da istihbaratta ne kadar zayıf olduklarını göstermektedir. AKP-MHP hükümeti, Zozan Tolan arkadaşımızın bu eylemde yer almadığını bilmesine rağmen bilinçli bir şekilde Zozan arkadaşımızın ismini vermiş, ailesine ve farklı çevrelere karşı baskı aracı olarak kullanmak istemiştir. Zozan arkadaşımızın bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevi başındadır.”