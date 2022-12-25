Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Beraberindeki komutanlarla Hatay'a giden Akar, "Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi" Sektör Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamladıktan sonra Harekat Merkezi'ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Akar ve TSK komuta kademesinin, Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmelerinin devam ettiği bildirildi. (AA)