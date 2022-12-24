Bakan Akar: Kimyasal silah iftirası atanları milletimiz affetmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlık faaliyetlerini içeren "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Akar, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.

Bakan Akar, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" ifadesini kullandı.

'Türkiye'nin olduğu bir NATO daha güçlüdür'

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir.

Bir kez daha söylüyorum ki TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Kimyasal silah iftirası atanları milletimiz affetmeyecek.

Yunanistan gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam etmektedir. Yunanistan uçaklarımızı son 1 hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. Yunanistan hukuk tanımıyor. NATO bu şımarıklığa dur demeli artık. Temennimiz Ege ve Akdeniz'in bir dostluk denizi olması. Yunanistan uzlaşmaz tutumundan vazgeçmeli, ders almalı.

Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan devletin tanınması meselesidir.

Asker alma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'dan bugüne kadar 402 bin 45 kişi bedelli askerlikten yararlanmıştır. 2022 yılında dövizle askerlik hizmeti uygulamasından ise 8 bin 743 vatandaşımız yararlanmıştır.

Türkiye'nin olduğu bir NATO daha anlamlı ve daha güçlüdür."