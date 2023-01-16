Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Londra'ya giden Hulusi Akara, burada İngiltere Savunma Bakanlığı'nda Bakan Ben Wallace ile görüştü.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Akar, Wallace’nin resmi davetlisi olarak geldiği İngiltere'de, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığına geçti.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

Daha sonra Akar ve Wallace, bakanlık binasına geçerek görüştü.

Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Haber

Akar: Türkiye'siz bir NATO düşünülemez