Akar: Türkiye'siz bir NATO düşünülemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Financial Times'a verdiği mülakatta, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarını savunurken, Rusya ile dostane bağlarının Kuzey Atlantik İttifakı'na zarar verdiği yönündeki eleştirilere karşı Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti.

"Türkiye'siz bir NATO düşünülemez" diyen Hulusi Akar, "Biz sınanmış bir milletiz, sınanmış bir orduyuz ve asla ittifaklarımıza aykırı hareket etmeyecektir. Endişelenecek bir durum yok" yorumunda bulundu.

'ABD daha fazla harcamamızı istiyor ama kısıtlama getiriyor'

NATO'nun açık kapı politikasını desteklediklerini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "NATO'ya katılmak için aday olan ülkelerin,üye olma isteklerine nasıl saygı duyuyorsak, onlar da bizim güvenlik kaygılarımıza saygı duymalı. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. İsveç ve Finlandiya'nın çalışmalarını tamamlamasını ve bunu çözmesini bekliyoruz" dedi.

Hulusi Akar, ABD'den F-16 satışı ve modernizasyonu anlaşması hakkında, ABD'deki muhalefete rağmen ABD Kongresi'nin satışa izin vereceği konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Akar, "Ordumuzu güçlendirmek istiyoruz. ABD, NATO ülkelerinin savunma için daha fazla harcama yapmasını istiyor, ancak ardından askeri alımlarımıza kısıtlamalar getiriyor" ifadelerini kullandı.

'Birisinin Rusya ile konuşması gerekiyor'

Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerine değinen Akar, "Birisinin Rusya ile konuşması gerekiyor. Bu diyalog olmasaydı kilitlenme olurdu" yorumunda bulundu.

Batı'nın Erdoğan'a teşekkür etmesini beklediklerini söyleyen Hulusi Akar, Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmelerine devam ettiğini aktardı.

Tahıl koridorunda Türkiye'nin rolüne de değinen Akar, bu müzakerelerin nihai bir barış anlaşması için model teşkil edebileceğini söyleyerek, Ukrayna'daki çatışmaların durması için "insani ateşkes" çağrısında bulundu.

'Yeri ve zamanı geldiğinde gereğini yapacağız'

Suriye'nin kuzeyine olası askeri operasyon hakkında yorumda bulunmayan Milli Savunma Bakanı Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde geçmişte olduğu gibi gereğini yapacağız" dedi.

Hulusi Akar, "Suriye'yi bölebilecek" ve "sadece Türkiye'de değil, tüm Orta Doğu'da istikrarsızlık yaratabilecek siyasi bir oluşuma dönüşebilecek bir terör koridorunun engelleneceğini" bildirdi.

'Türkiye güçlüyse, NATO da güçlüdür'

Akar, Türkiye'nin Washington yönetimiyle yeniden bir "uyum" peşinde olduğunu ifade ederek, "ABD bizim stratejik müttefikimiz. Tarihimiz, kültürümüz, hedeflerimiz ve değerlerimiz ortaktır. Biz güçlüysek, NATO da güçlüdür" açıklamasında bulundu.