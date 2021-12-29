Milli Piyango'da usulsüzlük: 'Büyük ikramiye aslında 120 milyon lira değil'

Şaibe iddialarıyla gündeme gelen Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürütülen şans oyunları, Sisal Şans Şirketi'ne devredilmesinin ardından konuşulmaya devam ediliyor.

Sayıştay Raporu'nda yer alan bulguya göre, 01.08.2020 tarihininden 31.12.2020’ye kadar düzenlenen şans oyunu çekiliş faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmediği anlaşılmıştı.

'Kurum kendi maaş ödemelerinde dahi zorlanıyor'

soL'a bilgi veren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Milli Piyango İdaresi'nin eli kolu bağlanmış durumda. İzleme ve denetleme görevi kapsamında, çekilişlerde gözlemci bulundurmak dışında bir faaliyeti yok. Kurum kendi maaş ödemelerinde dahi zorlanıyor. AK Parti döneminde tüyleri yolunan talih kuşu, şans oyunu çekilişleri Sisal Şans’a devredildikten sonra rahmetli olmuştur" diye konuştu.

'TVF, ödenen vergiyi Hazine'ye devretmiyor'

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) vatandaşın Hazine'ye ödediği vergilere göz diktiğini söyleyen Yavuzyılmaz, daha önce Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı şans oyunu çekilişlerinde elde edilen hasılatın yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) ile yüzde 10 Şans Oyunları Vergisi'nin Hazine'ye ödendiğini hatırlattı. Yavuzyılmaz, çekilişlerin devredildiği 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Sisal Şans'ın yüzde 18'lik KDV tutarını TVF'ye ödediğini halde TVF'nin bu yüzde 18'lik KDV'yi Hazine'ye ödemediğini de söyledi.

"Vatandaşımızın bilet alırken ödediği KDV'ye TVF adeta el koymuştur" diyen Yavuzyılmaz, "Böylelikle Türkiye Varlık Fonu devletin hazinesine bir hortum daha bağlamış, vatandaşlarımızın vergilerini gasp etmektedir" ifadesini kullandı.

'Büyük ikramiye değer kaybetti'

Yavuzyılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"AK Parti ve Sisal Şans talih kuşunun tüylerini yolmaya devam ediyor. Sisal Şans'ın yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılının yılbaşı için belirlenen büyük ikramiye tutarı 120 milyon lira. Yani bugünün dolar kuruyla, 1 dolar 13,43 lira olduğunda büyük ikramiye tutarı, 8 milyon 935 bin 219 dolar. Ancak geçtiğimiz yılın yılbaşının büyük ikramiyesiyle karşılaştırıldığında 4 Ocak 2021'deki 7,37 TL'lik dolar kursuna göre büyük ikramiyenin 16 milyon 282 bin 225 dolar olması gerekiyordu. Ancak arada geçen zamanda ekonomi berbat yönetildi, Türk Lirası değer kaybetti, dolar yükseldi ve büyük ikramiye 7 milyon 347 bin 6 dolar değer kaybetti.

Sisal Şans'a devir sonrası vergi getirilmişti: 'Büyük ikramiye aslında 120 milyon lira değil'

Aynı zamanda şans oyunu çekilişlerinin Sisal Şans'a devredildiği 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ikramiyelere 'veraset ve intikal vergisi' geldi. Artık 7 bin 60 liranın üzerinde ikramiye kazanan tüm talihliler kazandıkları ikramiyenin yüzde 20'sini vergi olarak ödeyecekler. Yani Sisal Şans'ın yaptığı açıklamada 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşlar aynı zamanda 24 milyon lira da vergi ödeyecekler. Yani açıklanan büyük ikramiye 120 milyon lira değil aslında 96 milyon liraya düşecek. Vatandaşlarımız bir umut şans oyunlarına yönelseler bile, burada da yine AK Parti'nin vatandaşı mağdur ettiğini, şans oyunu çekilişlerini Milli Piyango'dan alıp Sisal Şans'a devrettiği günden beri tahlih kuşunun da rahmetli olduğunu görüyoruz."