Milli Piyango iddiası: 'Çocuklar kumara teşvik ediliyor'

Yasa dışı bahis oynatanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi kabul edildi ve yasalaştı.

Madde üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yasa dışı bahis sitelerinin yanında yasal olarak oyunlar oynatan Sisal-Şans Ortak Grubu’nun da iki yıldır denetlenmediğini söyledi.

Sertel, “Türkiye'de devletin Millî Piyangosu’nu siz, Sisal AŞ ve Demirören grubuna sattınız ve Millî Piyangonun şu anda, Sisal AŞ tarafından bir başka kuruluşa satıldığı söyleniyor ve satılan kuruluşunda kim olduğu, hangi kuruluş olduğu, kara paracılar mı olduğu, hangi kesimden olduğu, hangi ülkeden olduğu bilinmiyor” dedi.

'İki yılı aşkın süredir denetlenmiyor'

Sözleşme gereği Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmesi gereken Sisal-Şans Ortak Grubu’nun gerekli yönetmelikler çıkarılmadığı için iki yılı aşkın süredir denetlenmediğini vurgulayan Sertel, şunları söyledi:

“KİT Komisyonunda bunu çok uzun tartışmalarla gündeme getirdik ve getirmeyi sürdüreceğiz, Millî Piyango'yu Sayıştay denetliyor ama idari olarak var olan Millî Piyango'nun Genel Müdürünü ve Genel Müdürle beraber idare kısmını denetliyor. Ancak Millî Piyango'nun satıldığı şirketin tam iki yıldır denetlenmediğini herhâlde Türkiye'de yaşayan ve burada bulunan arkadaşlarımız biliyorlar diye düşünüyorum, bilmiyorlarsa da öğrenmiş olacaklar. Tam iki yıldır Millî Piyango denetlenmiyor; hangi büyük ikramiye kime çıktı, hangi ikramiyeler kasaya kaldı, hangi ikramiyeler Demirören grubuna kaldı, hangi ikramiyeler Sisal AŞ'ye kaldı, bunu bilen hiç kimse yok.”

'Çocuklar kumara teşvik edilmekte'

Sertel, devredilen Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde çocuklara yönelik çok sayıda oyun bulunduğunu ve buna göz yumulduğunu söyledi. Sertel, “Millî Piyango İdaresinin desteklenmesi ve yasa dışı kumara yönelik çalışma yapan bilgi işlemcilerinin çoğaltılması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla bağ kurularak bu internet sitelerinin Türkiye'de önünün kapatılması gerekmektedir çünkü yasa dışı kumarla iç içedir. Ayrıca, Demirören grubu çocuklarımıza yönelik kumar oynatmaktadır. İnternet sitesinde -kazıkazan gibi- birçok şirin logolar kullanılarak, şirin oyunlar kullanılarak çocuklar kumara teşvik edilmektedir” diye konuştu.

Sertel, Türkiye’deki yasa dışı bahis sitelerinde dönen paranın 70 milyar gibi oldukça büyük boyutlarda olduğunu da sözlerine ekledi.