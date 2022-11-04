Ünsal Ban hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasında olduğu AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamlandı.

Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

DHA'nın haberine göre iddianamede Sedat Peker hakkında ise, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar cezası isteniyor.

Ünsal Ban, boşanma aşamasındaki eşi AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlandığı soruşturma kapsamında Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.

Ünsal Ban, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanması öncesinde eşine ait bazı video görüntüleri ile ayrıntıya girmeden mesajlar paylaşacağını duyuran Ban, daha sonra bazı demeçler vererek, kendisinde yüklü miktarda para istendiğini, ölüm korkusu yaşadığını iddia etmişti. Ban'ın boşanma davasına yayın yasağı getirilmişti.