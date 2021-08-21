Milli Piyango İdaresi’nde kamu zararı: '26 yönetici vekaleten görev yapıyor'

Milli Piyango İdaresi’nde vekaleten yapılan atamaların kamu zararına neden olduğu ortaya çıktı. Genel müdürlük görevinin de vekaleten yürütüldüğü kurumda şu anda 26 yönetici vekaleten görev yaptığı öğrenildi. Sayıştay’ın vekaleten atamalar ile “kamu zararına yol açıldığı” tespitini yaptığı kurumda, şef kadrosuna yapılan vekaleten atamanın, bürokrasi tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekildi.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in Milli Piyango İdaresi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kuruma atama yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olmasına karşın kumarın haram olduğunu söyleyen imam Timurtaş Uçar’ın oğlu Bekir Yunus Uçar’ın genel müdürlüğe vekaleten atandığına dikkat çekildi. Uçar ve Uçar’dan önceki dönemde yapılan vekaleten atamaların “kamu zararına yol açtığı” öne sürüldü.

Kurumda mevcut 26 yöneticinin, görevlerini vekaleten sürdürdüğü bunlardan 21’inin ise eski maaşından 2 bin 500 lira fazla maaş aldığı belirtilirken, vekaleten atamaların, “kamu zararı oluşturduğu” yönündeki tespiti daha önce raporlarına yansıtan Sayıştay denetçilerinin 2020 yılında ise durumu raporlaştırmadığına dikkat çekildi.

Şef ataması bile vekaleten yapıldı

Kurumda, bürokrasi tarihinde bir ilke imza atılarak, şef atamasının da vekaleten yapıldığı belirtildi. Buna göre, bir memurun şef kadrosuna vekaleten atandığı ifade edildi.

Yine, memur olarak görev yapan bir personelin de şefinin üstüne vekil müdür olarak atandığı aktarıldı.

Çalışanlar 2 yıldır bekliyor

Edinilen bilgiye göre Milli Piyango’da, 15 Nisan 2018 tarihinde görevde yükselme sınavı yapıldı. Sınavın ardından yapılacak mülakatla, vekaleten yürütülen görevlere asil atamaların yapılması bekleniyordu. Ancak personelin 1,5 yıl boyunca güvenlik soruşturmasının tamamlanmadığı gerekçesiyle bekletildiği ifade edildi.

Genel Müdür Uçar’ın, "Sözlü sınav yapmaya yetkim yok" açıklamasını yaptığı ileri sürüldü. Kurum personelinin ise "'Sözlü sınav yapmaya yetkim yok' deniliyor ama yetki olmamasına karşı vekaleten atama yapılıyor" yönünde itiraz ettiği söylendi. Yazılı sınavda aldığı puan ile son sıraya yerleşen bir memurun bile vekaleten göreve getirildiği iddia edildi.

'Maaşları ödeyemez durumdayız'

Kurum içindeki bir başka rahatsızlığın ise personel servisinin kaldırılması üzerine yaşandığı ifade edildi. Personelin, servis hizmetinin neden kaldırıldığı sorusu karşısında "İdarede para yok, maaşları bile ödeyemez durumdayız" yanıtı aldıkları ileri sürüldü.

Atama için yazı yazıldı

Eski Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Muammer Çolak’ın, 6 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği "Personelle İlgili Diğer İşler" konulu yazıda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılacak olan atamalar dışındaki personelin ataması konusunda, Bakanlık Makamından alınacak onayın idaremize gönderilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Eski Bakan Albayrak'tan izin istedi

Çolak’ın idarede yapılan yazılı sınavın ardından da 2019 yılında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yazdığı resmi yazıyla atama izni istediği görüldü. Çolak’ın yazısı şöyle:

“İdaremize merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan 35 şeflik ve 13 şube müdürlüğü kadroları için 15 Nisan 2018 tarihinde yazılı sınav yapılmış, şeflik yazılı sınavına 114 kişi, şube müdürlüğü yazılı sınavına ise 38 kişi katılmaya hak kazanmış olup, şeflik yazılı sınavında 69 kişi, şube müdürlüğü yazılı sınavında 35 kişi başarılı olmuştur. Yazılı sınavı kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iş ve işlemlerinin Ocak 2019 ayı itibarıyla sonuçlandırılması sağlanmıştır. Makamlarınca da uygun görülmesi halinde; şeflik ve şube müdürlüğü sözlü sınavlarının yapılması ile başarılı olanların atamalarının idaremiz genel müdürlüğü tarafından geçekleştirilmesi hususunu, olurlarınıza arz ederim.”

Sayıştay 'kamu zararı' dedi

Sayıştay, vekaleten atamalara ilişkin “kamu zararı” tespitini, “Asaleten atanmada aranan hizmet süresi, öğrenim şartlarını taşımamakla” gerekçesine dayandırdı.

Öte yandan Devlet Personel Başkanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmeden önce 2011 yılında bildirdiği görüşünde şu ifadeler kullanıldı:

“Devlet memurluğu kadrolarına vekaleten atananlara vekalet aylığı ve diğer ödemelerin yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde verilebileceği söz konusunda görevleri görevlendirme yoluyla yürütenlere ise mer’i mevzuatımızda konuya ilişkin düzenleme yer almaması sebebiyle vekalet aylığı ve diğer ödemelerin verilemeyeceği değerlendirilmektedir.”

'Yasaya aykırı'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kurum içindeki rahatsızlığın kendisine de yansıtıldığına dikkat çekti. Başarır, şunları söyledi:

“Bu atamaların, görevlendirmelerin hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılmalıdır. Ama böyle yapılmıyor. Mesela bu atamaları bakanın bizzat yapması gerekiyor ama kim yapıyor, genel müdür yapıyor. Bunların hepsi vekaleten atanmış. Yasaya baktığımız zaman vekaleten atanmış memurun yerine bu kişilerin izinli mi, disiplin soruşturması mı var, açığa mı alınmış? Hayır, bunların hiçbiri yok ama vekaleten genel müdür hukuksuz şekilde bu insanları atıyor. AKP devlet kadrolarını arpalık gibi görüyor, kendi yandaşlarına yer açmak için şube müdürleri, daire başkanları atanıyor ama yasaya aykırı şekilde.”

Başarır, memur atamalarında 657 sayılı kanunun tek referans olması gerektiğini vurgulayarak, "Genel müdür bakanın yerine imza atıyor, bakanın haberi yok" diye dikkat çekti.