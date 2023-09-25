A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat rakiplerinden 6'sı belli oldu

Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyat elemeleri için Japonya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı 7'de 7 yaparak grubunu lider tamamladı.

Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli takımla birlikte elemelerden 5 ülke daha geçti.

Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Fransa ev sahibi ülke olduğu için doğrudan oyunlara katılacak. 12 takımın mücadele edeceği olimpiyatlara katılacak diğer 5 takım ise 2024'te oynanacak Milletler Ligi maçlarının ardından oluşacak dünya sıralamasına göre belirlenecek.