A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile oynayacak.

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FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası kuraları Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde çekildi.

Kura çekiminde Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.

FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:

  • A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.
  • B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.
  • C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.
  • D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.

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